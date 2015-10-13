中国个股：北方稀土决定限产保价，全年产量较计划指标减少约一成

路透上海10月13日 - 中国主要稀土生产商之一的北方稀土（集团）高科技股份有限公司 周二公告称，鉴于当前稀土市场持续低迷、产品价格长期低位的状况，公司决定限产保价，全年冶炼分离产品生产量将较工信部下达给公司的今年稀土总量控制计划指标量减少10%左右。

稀土目前是国家严格实行生产总量控制管理的产品，企业不得无计划和超计划生产。目前北方稀土、五矿集团、中国铝业公司等国内六大稀土大集团获得绝大部分的计划指标。

根据年初下达的稀土生产计划，北方稀土共获得全年冶金分离产品产量25,960吨的计划指标，占全国总量的一半以上。