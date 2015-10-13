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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 08:36 BJT

《全球汇市》美元指数徘徊在三周低位附近，美联储10月升息预期消退

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1346 1.1355 -0.08 -6.21 1.2097

美元/日圆 119.94 120.02 -0.07 0.42 119.68

欧元/日圆 136.08 136.28 -0.15 -6.29 144.78

美元/瑞郎 0.9641 0.9620 0.22 -3.02 0.9941

英镑/美元 1.5329 1.5344 -0.10 -1.57 1.5573

美元/加元 1.3016 1.2994 0.17 12.03 1.1618

澳元/美元 0.7339 0.7359 -0.27 -10.15 0.8168

新西兰元/美元 0.6697 0.6716 -0.28 -14.11 0.7797

澳元/日圆 88.040 88.320 -0.32 -9.92 97.750

新西兰元/日圆 80.320 80.610 -0.36 -14.10 93.310

英镑/日圆 183.86 184.16 -0.16 -1.07 186.38

澳元/新西兰元 1.0949 1.0951 -0.02 4.59 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 戴素萍/龚芳/王丽鑫/许娜/徐文焰/张若琪)

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