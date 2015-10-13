《香港报摘》--信报10月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--创业板全配售新股甫上市即现疯炒，证监会主席唐家成表示，若企业上市只为卖壳但无实际业务，就不应该申请上市；证监将与港交所 因应市况商讨新股上市机制。
**其他**
--神州租车 获从事专车服务的优车科技以溢价入股，加上花旗预期集团将受惠于内地专车牌照的新政，该股急升13.7%，收报13.48港元。
--经营UNIQLO的迅销 ，其大中华区行政总裁潘宁表示，未见中国业务受到经济周期性影响，预期业务持续增长，对于中国市场仍感乐观，于五年内大中华区店舖数目增至1,000间的目标维持不变。
--由政府作为主要股东的亚洲国际博览馆与中旅社合作，计划以高号召力的演唱会作招徕，推出例如美国天后麦当娜、南韩乐队CN Blue在亚博馆的演唱会门票，连同五星级酒店住宿、名胜门票的旅游套票，声言要帮助香港旅业“抗寒”。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”