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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 08:27 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月13日

**上海证券报**

--记者从权威渠道获悉，国家发改委正紧锣密鼓制订“互联网+”、电子商务、大数据等重大行动计划；加快完善国家新兴产业创业投资引导基金设立方案，力争今年年底前投入运营。同时，发改委鼓励地方研究设立创投引导基金和产业投资基金，支持新兴产业发展。

--记者从相关渠道获悉，招商局集团拟发起设立两家保险公司，分别暂名为“招商局仁和人寿保险公司”和“招商局仁和财产保险公司”。

**21世纪经济报道**

--国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏表示，光伏发电补贴在未来8-10年内不会取消。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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