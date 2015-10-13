《中国报摘》--其他报纸重要消息10月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--记者从权威渠道获悉，国家发改委正紧锣密鼓制订“互联网+”、电子商务、大数据等重大行动计划；加快完善国家新兴产业创业投资引导基金设立方案，力争今年年底前投入运营。同时，发改委鼓励地方研究设立创投引导基金和产业投资基金，支持新兴产业发展。
--记者从相关渠道获悉，招商局集团拟发起设立两家保险公司，分别暂名为“招商局仁和人寿保险公司”和“招商局仁和财产保险公司”。
**21世纪经济报道**
--国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏表示，光伏发电补贴在未来8-10年内不会取消。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”