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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 08:38 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月13日

路透香港10月13日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7496港元      
 )
                                                                                         
 美股道琼工业指数      周一收高47.37，或0.28%，报17,131.86点。公用事业股攀升抵销能源股下
 跌带来的压力，投资者对美国企业第三季业绩的表现仍感焦虑。            
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       117.740   -0.22      39123             9.124      -3.34
 中国铝业                       9.080    0.11      17648             2.815      -1.59
 中国移动                      59.690    1.22     319349            92.515      -0.68
 中国人寿                      18.840   -0.69     100145            29.200      -1.02
 中石油                        80.970    1.10      42414             6.275      -1.80
 中石化                        71.100    1.57      35592             5.510      -2.13
 汇丰控股                      40.680    0.27    1163239            63.051      -0.32
 中电信                        51.300    2.83       7220             3.976      -0.61
 中国联通                      13.450    5.57     161954            10.423       0.61
 兖州煤业                       5.480    1.11       7329             4.247      -1.47
 华能国际                      47.410    1.04       8526             9.185      -0.27
 南方航空                      37.540    1.65       4221             5.818      -0.37
 东方航空                      30.270    0.77       5559             4.692       0.89
 中芯国际                       4.790    0.84      12227             0.742      -2.31（完
 ）

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