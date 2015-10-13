《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月13日

路透香港10月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7496港元 ) 美股道琼工业指数 周一收高47.37，或0.28%，报17,131.86点。公用事业股攀升抵销能源股下 跌带来的压力，投资者对美国企业第三季业绩的表现仍感焦虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 117.740 -0.22 39123 9.124 -3.34 中国铝业 9.080 0.11 17648 2.815 -1.59 中国移动 59.690 1.22 319349 92.515 -0.68 中国人寿 18.840 -0.69 100145 29.200 -1.02 中石油 80.970 1.10 42414 6.275 -1.80 中石化 71.100 1.57 35592 5.510 -2.13 汇丰控股 40.680 0.27 1163239 63.051 -0.32 中电信 51.300 2.83 7220 3.976 -0.61 中国联通 13.450 5.57 161954 10.423 0.61 兖州煤业 5.480 1.11 7329 4.247 -1.47 华能国际 47.410 1.04 8526 9.185 -0.27 南方航空 37.540 1.65 4221 5.818 -0.37 东方航空 30.270 0.77 5559 4.692 0.89 中芯国际 4.790 0.84 12227 0.742 -2.31（完 ）