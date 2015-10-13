西班牙经济：欧盟称西班牙对成长太过乐观，对其预算赤字发出警告

路透布鲁塞尔10月12日 - 欧盟执委会周一发布的报告显示，西班牙2016年预算有可能违反欧盟财政规则，因其基于的成长预估并没有考虑到西班牙在新兴市场的敞口，目前新兴市场成长正在放缓。

西班牙经济已走出衰退，目前是欧元区成长最快的国家之一，但欧盟执委会称，形成西班牙2016年预算基础的宏观经济形势似乎“有些乐观”。

“根据欧盟执委会这一特别预估，假如新兴市场跌势加剧，经济成长预估风险似乎倾向于下行，主要与外部风险有关，”欧盟一位执委在这份关于西班牙的报告中称。

欧盟执委会称，其认为西班牙预算草案有可能违反欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)。

该执委会称，今明两年经济成长率将分别为3.1%和2.7%，低于西班牙政府预估的3.3%和3.0%，但高于欧盟执委会5月时的预估值。当时欧盟执委会预计今明两年西班牙经济将分别成长2.8%和2.6%。

执委会认为，2015年西班牙预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重将为4.5%，而不是欧盟要求的4.2%。该执委会预计2016年两者差距将会扩大，预计赤字相当于GDP的比重为3.5%，而协议目标为2.8%。欧盟规则要求成员国预算赤字占GDP比重不应超过3%。

西班牙经济部长德金多斯周一否认该国2016年预算案需作出重大调整；他强调称，西班牙将实现2015年预算赤字目标，这将使该国2016年预算赤字相当于GDP的比重进一步跌至3%以下。(完)