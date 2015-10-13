长江期货：中国期指净空回升，市场显露谨慎情绪

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

周一市场在利好推动下大幅上扬。股指期货三品种集体上涨，大小盘风格差异并不大，普涨特征明显。期指三品种周一均呈现增仓态势，IF、IH、IC分别增仓434手、116手、756手。市场上扬，持仓量增加，形成量价配合，在期货市场中是强势特征的表现。然而，进一步观察期指日内持仓量的变动发现，期指增仓主要发生在下午时段，对应的期指表现为高位震荡。因此，笔者认为并不宜简单认为增仓力量代表多方。

数据显示，前20名席位在IF1510与IF1512合约上共持买单28,349手、卖单30,981手。主力净空持仓量2,632手，较前一交易日增加356手。由于IF1510合约本周即将到期交割，主力席位在IF1510上进行了减仓。整体上，IF1510多空减仓力度旗鼓相当，前20多方合计减持买单1,913手，前20空方合计减持卖单1,907手。主力席位净空持仓量的增加主要由于在移仓过程中，空方增持力度略胜一筹。在IF1512上前20空方合计增持卖单1,009手超过前20多方合计增持买单615手。(完)

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