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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 08:45 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月13日-10月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/13 西班牙 标售国库券 10/13 意大利 标售中长期公债 10/14 日本 标售五年期政府公债 10/15 日本 标售三个月期贴现国库券 10/15 西班牙 债券标售 10/15 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数挂钩

债券 10/15 英国 标售2026年到期的通膨保值公债 10/16 日本 标售12个月期贴现国库券 10/19 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/20 英国 标售票息为2%的2025年到期公债 10/20 日本 标售20年期公债 10/20 西班牙 标售国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

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台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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