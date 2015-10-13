《全球主要国家债券发行预告》--10月13日-10月20日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/13 西班牙 标售国库券 10/13 意大利 标售中长期公债 10/14 日本 标售五年期政府公债 10/15 日本 标售三个月期贴现国库券 10/15 西班牙 债券标售 10/15 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数挂钩
债券 10/15 英国 标售2026年到期的通膨保值公债 10/16 日本 标售12个月期贴现国库券 10/19 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/20 英国 标售票息为2%的2025年到期公债 10/20 日本 标售20年期公债 10/20 西班牙 标售国库券
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”