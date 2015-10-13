国际油市：美国原油期货小涨至高于47.50美元，受逢低吸纳买盘提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)周一表示，目前石油输出国组织(OPEC)内部并没有任何要求改变产量上限的呼声，他并称，高成本产油方退出市场，可以帮助提振2016年油价。
OPEC周一预测，2016年全球对OPEC原油的需求将高于此前预期，因该组织放任油价下滑的策略对美国页岩油和其他竞争对手供应造成冲击，缓解了全球供应过剩局面。
委内瑞拉前油长拉米雷斯呼吁OPEC重新实施价格带机制，在每桶70美元自动建立底部。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/孙茉莉; 审校 龚芳/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”