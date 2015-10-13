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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 08:48 BJT

中航期货：锌价或迎来转机，因供应短缺仍存

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

5月以来，全球锌价持续下行，其中LME锌从最高2400美元/吨跌至9月底的1600美元/吨。在此期间，中国经济下行风险、美联储加息预期和嘉能可事件等都对锌价产生利空影响，但进入四季度，我们判断持续下行的锌价面临转机。

　　今年9月中下旬，嘉能可事件爆发，市场关于其抛售锌库存换取现金流的传言对国际锌价造成冲击，锌价创下5年来新低。市场把嘉能可与2008年倒闭的雷曼相比，两者虽然有些相似，但雷曼公司是轻资产的金融公司，而嘉能可的实体资产较多，两者在资产变现能力上差别很大，嘉能可事件对市场的冲击也有限。

我们判断在不发生金融市场系统性风险的前提下，持续下行的大宗商品价格面临反弹，而前期跌幅较大的锌价可能表现较佳。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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