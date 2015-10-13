金鹏期货：郑麦涨升后劲不足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
10月10日，政府公布了2016年小麦最低收购价，维持2015年水平不变，高于之前市场预期，周一郑麦期货闻声而涨。但是，由于国内小麦连年增产，而需求不旺，加之相关粮食品种价格持续下跌，郑麦价格后市仍不容乐观。
虽然政府公布的明年收储价和今年一样，但粮食市场化程度提高将是大趋势，在供应较为宽松的情况下，小麦价格跌破收储价格也并非不可能，目前玉米期货价格就已经大幅低于收储价。从技术上看，近两个月郑麦期货维持了盘整震荡走势，选择向下突破的概率越来越大。操作上，可以盘整区间上沿为止损，尝试做空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”