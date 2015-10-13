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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 08:50 BJT

金鹏期货：郑麦涨升后劲不足

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

10月10日，政府公布了2016年小麦最低收购价，维持2015年水平不变，高于之前市场预期，周一郑麦期货闻声而涨。但是，由于国内小麦连年增产，而需求不旺，加之相关粮食品种价格持续下跌，郑麦价格后市仍不容乐观。

　　虽然政府公布的明年收储价和今年一样，但粮食市场化程度提高将是大趋势，在供应较为宽松的情况下，小麦价格跌破收储价格也并非不可能，目前玉米期货价格就已经大幅低于收储价。从技术上看，近两个月郑麦期货维持了盘整震荡走势，选择向下突破的概率越来越大。操作上，可以盘整区间上沿为止损，尝试做空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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