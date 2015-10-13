期货日报：中国国内棉市将现结构性供应缺口

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
目前，国内棉花产区已进入籽棉收购和加工旺季，但市场交易情况显得有点冷清，棉农对籽棉收购价不满意而惜售、轧花厂嫌新产籽棉质量差而不愿收、纺织企业因找不到质量符合采购标准的皮棉而苦恼的现象十分突出。
新疆西部汇富棉业有限公司董事长刘爽告诉期货日报记者，从已上市新产籽棉和皮棉的产量与质量分析，今年大部分产区棉花的单产和质量低于去年，其中质量下降较为明显，如新疆产新棉的主体长度仅为27毫米，未来国内棉市高品质棉花资源估计较少，市场很可能出现结构性供应缺口。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”