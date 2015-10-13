大有期货：上海螺纹钢价格走高时机不成熟

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
“十一”长假后的首个交易日，钢价再次探底，最低触及1818元/吨，但次日跟随铁矿石期货展开报复性反弹。综合各方面的因素来看，笔者认为螺纹钢短期有企稳需求，但大幅反弹基础不牢。
总体来看，金九不旺，银十关注核心依然在于需求。从节后市场表现来看，期货市场已经出现异动，但是现货市场仍然低迷，因此短期难言市场见底。不过，在经济下行压力下投资加码将是主旋律，如此一来，钢市将有转机，市场价格将触底反弹。但短期市场将继续弱势徘徊，中长期不必过于悲观。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”