徽商期货：郑糖向上突破尚需时日

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

在中秋和国庆双节的带动下，郑糖期货自9月初开始走出一波上行行情。随之国内台风对我国南方甘蔗主产区的影响，更加坚定了下一榨季国产糖减产的预期。但是10月初ICE原糖期货突破前期震荡，呈现爆发式走强行情，这给国内糖市带来一定信心。不过，我们通过分析食糖基本面认为，后期郑糖未必能够快速走强，形成“快牛”行情的可能性不大。

国内8月食糖进口数据显示，政府对食糖进口可控。同时近期的加工糖会议中表示进口糖只能处于辅助地位，大大支撑了国内糖市的信心。另据相关消息，云南甘蔗定价已经由省级政府定价转向市场定价，甘蔗收购价格不纳入省级政府定价目录。同时广东省政府重新审视湛江糖的地位，在未来3年内对湛江进行转型省级投入，预期有12亿元左右的累计投入，这将大大增强湛江糖的竞争能力。(完)

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