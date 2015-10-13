徽商期货：郑糖向上突破尚需时日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
在中秋和国庆双节的带动下，郑糖期货自9月初开始走出一波上行行情。随之国内台风对我国南方甘蔗主产区的影响，更加坚定了下一榨季国产糖减产的预期。但是10月初ICE原糖期货突破前期震荡，呈现爆发式走强行情，这给国内糖市带来一定信心。不过，我们通过分析食糖基本面认为，后期郑糖未必能够快速走强，形成“快牛”行情的可能性不大。
国内8月食糖进口数据显示，政府对食糖进口可控。同时近期的加工糖会议中表示进口糖只能处于辅助地位，大大支撑了国内糖市的信心。另据相关消息，云南甘蔗定价已经由省级政府定价转向市场定价，甘蔗收购价格不纳入省级政府定价目录。同时广东省政府重新审视湛江糖的地位，在未来3年内对湛江进行转型省级投入，预期有12亿元左右的累计投入，这将大大增强湛江糖的竞争能力。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”