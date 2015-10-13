全球金市：金价在三周高位附近持稳，投资者预计美联储推迟加息

外界原本预计美联储将在今年采取近10年来的首次升息举措，但最近发布的疲弱美国数据以及对中国经济成长和金融市场动荡的担忧，已促使市场将美国升息时点的预期推至2016年年初。

美联储在9月的上次会议上暂不升息；2015年还有两次政策会议，分别在10月27-28日和12月。

利率上升或将侵蚀无息资产黄金的需求，同时提升美元汇率。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，到10月稍后召开会议时，美联储将拥有足够的经济数据来考虑是否升息，12月会议时则可掌握更多数据。

其他行业消息方面，据两名知情人士透露，三井物产 将在今年年底关闭伦敦和纽约的贵金属业务。

其他贵金属方面，现货银 跌0.2%至每盎司15.79美元；与上周所及的三个半月高点16.10美元相去不远。

现货铂金 跌大概1%，上个交易日一度触及一个月新高每盎司998.50美元。现货钯金 也有所走软。(完)

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