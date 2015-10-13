期货日报：沪胶做空力量更为集中

10月12日，沪胶主力1601合约高开后，在空头力量的打压下期价振荡回落。而多头力量蓄势待发，守住11700元/吨之后增仓发力，期价一度上破11900元/吨。空头力量也不甘示弱，伴随着持仓量的持续增加，多空争夺进入白热化，当日期价维持在11650—11950元/吨区间波动。