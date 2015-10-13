期货日报：沪胶做空力量更为集中

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
10月12日，沪胶主力1601合约高开后，在空头力量的打压下期价振荡回落。而多头力量蓄势待发，守住11700元/吨之后增仓发力，期价一度上破11900元/吨。空头力量也不甘示弱，伴随着持仓量的持续增加，多空争夺进入白热化，当日期价维持在11650—11950元/吨区间波动。
交易所多空持仓前20名数据显示，当日沪胶主力1601合约多空主力均有所增仓。其中，多头增持3628张，空头增持5875张。相对来说，空头增持幅度更大。
通过观察沪胶主力持仓动向，可以看出当日多空主力虽均有所增仓，但空头增持幅度更大。伴随着持仓结构的调整，主力做多的力量稍显不足，做空力量更为集中。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”