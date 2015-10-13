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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 08:56 BJT

期货日报：沪胶做空力量更为集中

以下内容节选自10月13日的《期货日报》：

10月12日，沪胶主力1601合约高开后，在空头力量的打压下期价振荡回落。而多头力量蓄势待发，守住11700元/吨之后增仓发力，期价一度上破11900元/吨。空头力量也不甘示弱，伴随着持仓量的持续增加，多空争夺进入白热化，当日期价维持在11650—11950元/吨区间波动。

　　交易所多空持仓前20名数据显示，当日沪胶主力1601合约多空主力均有所增仓。其中，多头增持3628张，空头增持5875张。相对来说，空头增持幅度更大。

通过观察沪胶主力持仓动向，可以看出当日多空主力虽均有所增仓，但空头增持幅度更大。伴随着持仓结构的调整，主力做多的力量稍显不足，做空力量更为集中。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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