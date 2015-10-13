中信期货：郑州动力煤期货弱势运行，供需矛盾延续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月13日的《期货日报》：
受国家经济结构调整及房地产开工下行的影响，工业增长持续放缓，全社会用电量增速维持低位，对电煤的需求也大幅减少，迫使煤价一直处于单边下行的态势。截至10月12日，秦皇岛港山西优混Q5500由1月5日的520元/吨跌至380.67元/吨，除去铁路运费及港口费用上涨的影响，煤价已经跌至2004年5月初的价格。但是我们认为，今年冬季动力煤供大于求的矛盾仍会延续，后期再度走低的概率较大。 我们认为，四季度动力煤需求端和供给端同比将继续收缩，但需求端收缩略大，并且在库存高企的情况下，动力煤供大于求的矛盾仍会延续。在大秦线检修中后期，受港口煤源紧张、北方供暖需求增加、水电进入枯水期及煤企为年度谈判联合挺价等因素的影响，煤价或有一轮小幅上涨。但是在煤企高库存、工业需求偏弱及进口煤量回升的牵制下，煤价大幅拉升的可能性较小，后期再度走低的概率较大。因此，我们预计今年冬季出现2014年及2013年动力煤价格大幅拉升的可能性较小，或许会复制2012年及2011年冬季小幅上涨后并下行的走势。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”