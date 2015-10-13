《香港报摘》--其他报纸重要消息10月13日

**明报**

--上海置业 宣布以每股0.1港元配售149亿股股份，集资14.9亿港元，其中12.5亿港元由中国民生投资旗下中民嘉业认购，因而成为上置的大股东。

--惠理集团 执行董事洪若甄与苏俊祺于5-7日合共减持惠理500万股股份，套现逾4,000万港元。

**星岛日报**

--华润创业 首席财务官黎汝雄表示，旗下雪花啤酒合作伙伴SABMiller 与百威英博 交易结果有待观望，合并计划若不成功，华创的业务计划无需改变。

**苹果日报**

--中信里昂报告指出，若果利息开支连续两年超过税息折旧摊销前利润（EBITDA）；或是EBITDA多于利息支出，但连续两年录得亏损，拥有这两种状况的企业均有潜在违约风险，所有债务均可列入坏账，以此推算内地银行上半年的不良贷款比率或高达8.1%，而非官方统计的1.5%。

--百盛集团 以13.14亿港元收购新加坡上市姊妹公司Parkson Retail Asia Limited 约67.6%股权之议案遭到独立股东大比数否决，百盛将终止收购。

**东方日报**

--滙丰 位于山顶的“大班屋”遭爆窃，居此的滙丰银行副主席兼行政总裁王冬胜失去价值245万港元财物。

--华润置地 9月录得合同销售额69.2亿元人民币，按年减少8.22%。

**文汇报**

--阿里影业 宣布参与投资由韩国红星金秀贤主演的最新电影《REAL》，并签署谅解备忘录，而阿里影业将会获得《REAL》在中国内地的独家发行权。

--楼市交投进入“冰河时期”，根据税务局最新数字显示，9月“三辣招”所得税收合共约15亿港元，按月跌近15%，其中跌幅最大的类别为额外印花税(SSD)，按月急挫约40%至1,882万港元。（完）

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