《路透晚报》--10月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：人民币汇改促9月出口改善，外贸整体前景难言乐观

人民币8月汇改带来的一次性贬值，促使中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口同比衰退多达两成，当月衰退型的贸易顺差以美元计创历史次高。尽管随着前期稳增长政策逐步发挥效应，官方预计四季度外贸有望改善，但在外围经济形势不佳，全球贸易保护主义抬头的背景下，整体外贸前景难言乐观，经济稳增长还得从内需着手。

--中国经济：十二五期间预计经济年均增长将近8%--国家统计局

中国国家统计局周二称，“十二五”（2011-2015年）期间，预计中国经济年均增长近8%，不仅高于同期全球2.5%左右的年均增速，在世界主要经济体中亦居前列。

--中国经济：发改委批复六个城际铁路及轨道交通项目，总投资逾2,700亿元

中国国家发改委日前批复福建海峡西岸城际铁路、成渝地区城际铁路、皖江地区城际铁路及宁夏沿黄经济区城际铁路等四个项目，以及温州市域铁路和广州轨道交通7号线等两个市域交通建设项目，累计总投资2,744.73亿元人民币。

【金融】

--中国金融：中资保险公司向西方寻求合作，推出健康和财产保险产品

业内高管称，随着中国新生的健康和财产保险市场的起步，中国保险业者通过战略结盟和直接并购的方式，获取西方的技术、产品知识、定价及科技。

--中国保险：泰康人寿未来5-8年拟投入千亿元发展医疗养老产业

中国大型寿险企业--泰康人寿董事长兼首席执行官（CEO）陈东升周二表示，未来5-8年公司拟投资1,000亿元人民币，发展医疗养老产业，投资项目包括医疗机构、养老社区等。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购平价续做对冲到期量，央行维稳姿态不改

中国央行公开市场周二进行400亿元人民币七天期逆回购操作，完全对冲当日到期规模，且利率继续持稳。交易员表示，目前流动性整体平稳偏松态势下，央行此举也在意料之中，短期内资金面料稳势不改，预计央行会继续保持维稳姿态。

--《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.10%，二级买气高涨有望提振需求

中国财政部周三将招标发行10年期国债。路透调查显示，现券二级暖势不改，且上午招标的国开新债结果显示机构需求亦比较旺盛，乐观情绪支撑下，料明日10年国债预测均值低于二级，落在3.10%附近。

--新债招标：中国国开行七年增发债收益率3.5954%，10年3.5302%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债中标收益率3.5954%，10年期增发债收益率3.5302%，均低于此前预测均值3.67%和3.60%。该行稍早招标的一年、三年和五年期固息增发债中标收益率为2.5327%、3.1307%和3.3342%，亦均低于此前2.55%、3.20%和3.40%的预测均值。

--新债招标：海南省三期专项地方债较下限均上浮20bp--业内人士

业内人士周二透露，中国海南省上午招标的五至10年专项地方债，中标利率为3.20%、3.40%和3.39%，较投标下限均上浮20个基点(bp)；稍早该省结束招标的四期一般债券中标利率为3.07%、3.20%、3.40%和3.39%，亦较下限均上浮20个bp。

--中国债市：南京雨润食品称18日将到期的13亿中票，到期兑付存不确定性

中国南京雨润食品有限公司周一公告，该公司将于18日到期的13亿元人民币三年期中期票据，本息兑付存在不确定性。因公司董事祝义财被执行指定居所监视居住，间接影响生产经营。

--中国货币市场：资金面平稳回购利率小幅波动，逆回购等量续做符合预期

中国银行间市场周二主要回购加权利率小幅波动。交易员表示，央行公开市场逆回购与到期规模等量续做在市场预期之内，大行资金融出情况亦平稳，资金面情况较上日变化不多。

--中国债市动态：现券收益率跌势延续，一级火热显配置需求不减

中国银行间债市周二早盘现券收益率续跌，中长债强势较为明显。一级市场国开行新债受强力追捧，显示旺盛的配置需求未现衰减迹象；而9月贸易数据中出口虽略有改善，但进口依旧疲态不改，基本面弱势仍支撑债市。

【外汇】

--中国汇市：人民币与离岸大跌回吐上日涨幅，疲弱进口数据助力

人民币兑美元即期周二周二收盘跌近200个点子，基本回吐昨日涨幅，中间价则续大涨至811汇改以来新高。交易员称，疲软的9月进口数据仍显示中国内需不振，经济下行压力仍较大，而此前汇价连日上涨亦成客盘购汇时机，加上油盘出手购汇，助力汇价走弱。

--离岸人民币：建行在伦敦发行的10亿元两年期人民币债券票面利率为4.3%

按资产计中国第二大银行--建设银行顺利完成于伦敦发行的两年期10亿元的离岸人民币债券，票面利率最终为4.3%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连五日收升逼近3,300点关口，中小盘个股走势相对较强

中国股市沪综指周二连续第五日收升，逼近3,300点关口。分析师指出，今日大盘整体依然延续反弹格局，中小盘个股走势相对较强，但沪综指接近3,300点附近资金入场意愿开始减弱，令全日成交量出现萎缩。

--中港证券：香港证监会预期互联互通机制的扩大“快将回复正轨”--高层

香港证监会周二称，预期中港股市互联互通机制的扩大“快将回复正轨”。

--中国证券：9月投资者信心指数大幅增长，对四季度大盘走势保持乐观

中国证券报周二援引中国证券投资者保护基金公司最新发布的调查结果指出，9月份中国证券市场投资者信心指数较上月出现较大幅度增长，环比上升24.2%，达到51.3，投资者信心偏向乐观。

--香港新股：中国华融拟筹高至28亿美元，初步选出约13名基础投资者

中国最大资产管理公司--中国华融资产管理设定香港IPO（首次公开发售）招股价区间，拟筹高至28亿美元，并初步选出大约13名基础投资者。

--汽车产业：中国9月汽车销售同比增长2.1%--中汽协

中国汽车工业协会(CAAM)周二公布，9月全国汽车销量同比增长2.1%，至200万辆。

--中国黄金：上海金交所将任命新理事长，今年有望推出黄金定盘价--消息

两位消息人士透露，上海黄金交易所可能任命中国央行官员焦瑾璞出任新任理事长，此举可能为今年按计划推出人民币黄金定盘价铺平道路。

--中国个股：北方稀土决定限产保价，全年产量较计划指标减少约一成

中国主要稀土生产商之一的北方稀土（集团）高科技股份有限公司周二公告称，鉴于当前稀土市场持续低迷、产品价格长期低位的状况，公司决定限产保价，全年冶炼分离产品生产量将较工信部下达给公司的今年稀土总量控制计划指标量减少10%左右。

--中国个股：山河智能拟定增筹资22亿元收购全球第二大支线飞机租赁公司

中国工程机械企业--山河智能装备股份有限公司周二公告称，拟定向增发股份筹资至多22亿元人民币，主要用于收购全球第二大支线飞机租赁公司加拿大Avmax Holdings Inc。 (完) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)