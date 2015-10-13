港报社评：人行出招非量宽，稳经济靠财策--经济日报10月13日

人行扩大信贷资产质押再贷款试点，被市场解读为7万亿中式量宽，惟此明显夸大，中央对放松货币态度实谨慎。内地经济仍弱，中央势续松货币，但财政政策加码才是稳经济主力。

中港股市昨造好，主因之一是人民银行周末宣布，将信贷资产质押再贷款试点扩大至京、津、沪等共11省市。有分析指该措施将释放7万亿元（人民币‧下同）资金，等同中央推中国式量宽，惟此说法显属夸张。

其实有关措施旨在盘活银行信贷资产，以重点扶持三农、小微企等，仅属微刺激措施，显非人行主动印钞，务求水淹经济的大规模量宽。故人行此举不但并非中式量宽，反凸显中央对再松银根，态度实极审慎。

因对中央而言，内地货币供应M2已逾国内生产总值2倍，远超美国的0.7倍，中央虽拒认货币「超发」，惟资金浮滥难免有后遗症，如今年A股在游资潮涌下暴升暴跌，令中央吃尽苦头。更关键是中央忧一旦再大松货币、力谷信贷，将令更多质素参差的企业轻易取得贷款，正渐浮现的银行呆坏帐问题恐加剧恶化，损金融稳定。

事实上，人行除扩大信贷资产质押再贷款试点外，今年来已不时推货币微刺激，如短期流动性调节工具（SLO）、常备借贷便利（SLF）等，惟货币信贷未见明显增加，凸显内地经济仍弱、企业经营仍艰难，银行亦不敢盲目滥贷，以免贷款易放难收。故有分析指，今次人行出招，涉及的贷款规模料可能只得500亿元，力度温和。

惟对金融市场来说，今次人行出招的实效，虽与市场憧憬的中式量宽存极大落差，并凸显中央对松货币态度甚审慎，宁先推微刺激措施，再观察市场变化，才决定是否加推降准、减息等一刀切宽松措施，但人行今次出招仍惹来市场吹大其效应，只因美国今年加息可能性续降，部分国际资金回流翻炒新兴国概念，炒家遂藉此舞高中港股。

相比松货币，中央稳经济主力，实是加力推积极财政政策，如今年来中央已批出逾万亿元铁路基建、未来三年互联网基建投资亦料达1.2万亿元，反映在内地需求不足下，稳经济最快见效方法，仍是由中央增加财政投放推动基建，除带动内需回升，更助民生与经济升级转型。

故投资者与其紧盯人行动作，更应留意月底举行的中共五中全会，中央在十三五规划中将重点扶持哪些行业，增加相关财政投放，以在金融市场及早部署。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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