港报社评：创板啤壳疯炒妖风必须正视--信报10月13日

港股偶尔单日上落逾千点，即被戏称为「大奇蹟」，可是在创业板挂牌的新股，动辄爆升几倍以至十多倍，然后再急泻八九成，却见怪不怪。当然，资产价格可升可跌各有前因，股价出现过山车式走势绝非不可能，问题是这不属个别事件，而是逐渐常态化。为了维护香港这个享负盛名的国际金融中心的市场秩序及保荐人质素，监管机构实有必要正视。

证监会主席唐家成昨天亦公开说，壳股是否符合市场正常运作值得研究，若果公司借壳上市但无实际业务，就不应该申请上市。我们期望当局认真跟进，说到做到。

先看看统计数字，今年以来上市的二十七只创业板新股，挂牌首日收市价较招股价涨升五倍或以上的超过一半；升幅十倍或以上的亦有近三分之一，当中最劲的升超过二十倍。不过，更值得注意的是暴涨过后随之而来的插水式暴泻，从高位累跌八九成并非罕见，至今有近半股份已失守或仅险守招股价。如果疯狂过山车走势已变成创业板新股的普遍现象，这便存在两大疑团，不论急升抑或暴跌，皆有问题。

一家公司安排上市，目的不外乎集资发展业务，又或让原有股东套现退出，招股价理应愈高愈好；同一时间，为了预留水位吸引投资者认购，订价不宜去得太尽。因此，最好是双方各有所得，而保荐人作为沟通市场的桥梁，在决定何谓对公司及投资者皆有利的招股价时，角色吃重。

很明显，一只新股挂牌后股价竟即时以倍数爆升，少不免会令人狐疑订价是否太低，并未反映市场愿意付出的真正价值，那么上市集资的公司岂不是很蚀底，保荐人有没有做好摸清市价的工作？这是第一个问题。当然，如果一家公司旨在取得上市地位而非着眼于集资，则另作别论。

不过，大部分创业板新股在疯涨之后，下场往往是一泻千里，甚至破底，由此推敲，上市订价似乎并非不合理，只是供求一时失衡，被炒过龙而已，投资者因高追致损手只好怪自己押错注，这又是否说得通？理论上可以，现实未必，因为创业板新股多会选择全配售，原意是减轻上市成本，实际情况却是容易令股份集中在少数人手上，普罗散户无缘问津。

虽然新股配发通告会列明股份集中程度，但挂牌后实质供求并不透明，显然存在「资讯不对称」，而且极有可能是造成股价疯涨剧降的原因。道理很简单，大户对本身的货源了如指掌，有条件控制供应，散户不知就里便儍兮兮错接火棒。虽说沾手创业板者应明白个中风险，上市机制却无疑有份推波助澜，助长资讯呈现不对称的局面，这是第二个问题。

近年创业板新股上市数目增加，股价异动的频率亦明显高过以往，在统计上存在很大的关连性。市场目前有一个流行说法，就是创业板已发展成「啤壳工厂」，意指一家公司申请挂牌只为取得上市地位，以便将来以高价卖壳，实情是否如此，相信要在几年后看到结果才有定论，但有一点可以肯定，现时的机制确令「啤壳」做法可行。创业板目标早已不只招徕创新型企业，而是变身为港股的第二板，以较低门槛吸引一些未符主板要求的公司上市，将来可转往主板，届时便可把控制权善价而沽。

本报在半年前已曾报道，有分析员批评创业板新股可以全配售，造成「围飞」严重，股权集中在几个大户手上，极易舞高散货，街外散户频当殃，并质疑创业上市规则被滥用，对普罗投资者极不公平。此外，亦有市场人士坦言，创业板多壳股，主板也有以小型新股为主的趋势，担心会令人错觉本港新股市场是一个壳股市场，把真正的优质公司吓走。半年来情况不但没有改善，反而变本加厉。

尽管不应一口咬定所有公司皆为啤壳而来，但空穴来风总必有因，当局不能视若无睹。现时世界各地主要股市普遍不鼓励借壳或所谓的后门上市，原因正是担心有人藉借壳来回避正式申请上市时相对较严格的审批。不过，本港创业板新股挂牌后的冲天妖气，已反映出背后的深层次问题，如果监管机构还不正视，只怕多年来建立起的市场地位一朝丧。

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