港报社评：现金扶贫持续成疑，根本之道调整结构--明报10月13日

政府公布2014年贫穷人口减至96.2万人，为3年来持续下降，也是过去6年新低，说明政府的扶贫政策取得一定成效。不过，贫穷人口下降与政府的现金补贴等福利政策有关，从而济助有需要人士的燃眉之急；这种做法无可厚非，只是可持续性成疑。本港贫穷问题有结构性因素，须对症下药，才是根本治理之道。

本届特区政府不回避贫穷问题，因此设立「贫穷线」，用以量度贫穷情况，就设定不同援助计划作为客观数据参考。这与过去历任政府比较，是明显改善。政务司长暨扶贫委员会主席林郑月娥曾经指出，从贫穷线分析数据可见，愈具针对性支援措施，扶贫效益愈明显；她还提及每减低1个百分点贫穷率，综援需投放约48亿元，长者生活津贴约63亿元。因此，虽然政府一再强调「贫穷线」并非「扶贫线」，但是有了可量度数据之后，资源投放可以更对焦。

最新贫穷人口虽然减少了，可是占总人口比率仍然高达14.3%，即是本港约7个人之中，就有1个贫穷人口。对于已经位列富裕社会的香港，贫穷人口竟然这么庞大，反映是结构性因素使然。有专家学者认为，从经济发展角度检视，贫穷人口与经济动力增长减弱和分配不均有关。

香港经济由上世纪70年代起飞。据统计处数据，1971年香港住户入息中位数为708元，到1996年增加至1.75万元，增幅24倍，即是年均增长13%。1997年回归之后，住户入息中位数到2014年是2.33万元，即是年均增长率仅为1.6%，扣除通胀率，市民生活水平在回归之后近乎原地踏步。从这些数字比对，回归之前是经济蓬勃，整体社会向上流动和中产壮大的日子；而回归18年以来，是经济发展停滞不前，竞争力减弱，中产阶层向下流的日子。

最使人担心的是，近年贫富悬殊愈趋严重，特别是低知识阶层下一代在接受教育的质与量，从一开始就落后，即是所谓的「输在起跑线」。这导致跨代贫穷的机率甚高，若情况没有改善，会形成恶性循环。他们在知识型经济形成人力错配，对经济贡献有限，很大可能出现延续贫穷的结果。

过去18年，本港所谓知识型经济有名无实，实际是产业愈趋单一化、行业窄化，使整体社会，特别是年轻一代缺乏上流机会。这种情况在住户入息中位数增长缓慢，充分反映出来。最新数据是2014年拥有专上教育（包括非学位及学位）的贫穷人口约2.3万，较2013年的2.1万增加约6.7%，即是1400人。一个社会若贫穷人口趋向高学历和年轻化，必然萌生怨愤，导致社会难以和谐，还可能引发对体制的冲击。目前香港是否处于这种状态，值得深思。

最新贫穷人口也显示65岁以上长者增加9000人，总数达29.4万人，约占贫穷人口总数30%，即是目前65岁以上长者，每3个便有1个是穷人。穷人长者大多低学历，这是本港新移民的特点，因而可预期未来将有更多这类长者跌入贫穷行列，倚赖社会支援。老年人口社会，需要更多医疗和安老设施。近年，不能说政府没有谈及扩建医院、增加安老设施等事宜，但是除了口头宣示，却未见提出具体建设计划。此外，穷人长者需要扶贫，这将是一笔经常而庞大的开支，在强积金只能发挥有限作用下，政府早就应该未雨绸缪，只是政府对全民退休保障仍然踌躇不前，市民不知道政府有什么打算。穷人长者群组愈来愈庞大，未见政府提出可持续财政安排，情况使人感到焦虑。

还有一点是贫穷与公屋的关系。计入以公屋为主的非现金福利之后，整体贫穷人口会进一步下跌，由96.2万减至约65万人。贫穷率跌至不到一成，可见若公屋供应较充足，有更多贫穷人口住进公屋，贫穷率会大幅下降。因此，兴建更多公屋有助灭贫，诚非虚言。

综合而言，推动经济转型，增加经济增长动力，制订具体政策应对贫穷长者的生活、安老和医疗需要，兴建更多公屋等三方面，是从结构上转变达至扶贫以至灭贫的目标。政府以现金方式的针对性支援措施，耗资不菲，可是本港税基狭窄，税种不多，单靠税收支付这方面日益庞大的经常开支，能否持续是一大疑问。转换模式，若从调整结构着手，开始时耗费或许多一点，不过在模式确立之后就能够确定持续下去，可免出现因为经济周期波动的周折。从调整结构检视扶贫问题，实际上折射出解决一些深层次矛盾的另一面。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘