港报社评：医委会要治本身顽疾--星岛日报10月13日

医务委员会针对医生专业失当投诉的纪律聆讯程序，极为缓慢，衍生不少「长命案」，令投诉人和医生双方经年累月饱受精神压力。这情况备受诟病多时，却不见有效改善，医委会最后又吃官司，遭法官严厉抨击。医委会再不能任由这「顽疾」持续，须切实断症开方根治。 医委会近年最惹人议论的纪律聆讯，是艺人刘美娟和丈夫张崇德的长子张天蓝，在二○○五年仅生存了一天就不幸夭折。两夫妇投诉医生蔡明欣专业失当，初时医委会指他们拿不出医疗记录而不处理他们的投诉，结果两夫妇要变卖物业筹钱打民事官司索偿，逼使医院和医务所交出医疗报告，再携带这些资料向医委会重新投诉，终于获得医委会立案研讯。这样已经一拖四年，之后聆讯时间又拖了五年，到去年才作出处分医生的结果，前后一共花了九年时间，期间张崇德更一度抵受不住精神压力而患上抑郁症。

今次案件的投诉人是一位译音姓罗的父亲。他在二○○九年带着当时一岁零两个月大的儿子向「儿歌医生」陈以诚求诊，他认为陈医生不必要地切除了儿子的右手无名指，向医委会投诉陈医生专业失当，结果又是不得要领，他同样透过民事索偿，取得索偿成功的法庭判决书和医生报告等新资料，再向医委会投诉，这阶段与张案一样花了四年时间。 与张案不同的是，医委会再经过两年的初步侦讯后，决定不再举行纪律聆讯，罗先生向法庭申请司法覆核医委会的决定，法官昨日裁定他胜诉，要医委会再作初步侦讯，同时提出了两个条件，其一是须在三十天内完成，须有强烈理由才可延长，其二是更换主理侦讯的人选。

医委会在收到针对医生专业失当的投诉后，会交由小组委员会进行初步侦讯，筛选出可能真正有问题者，才交由医委会进行正式纪律聆讯。近年病人权益意识提高，投诉个案大增，当中难免包括一些吹毛求疵的个案，当局为防止滥用投诉机制而设立一些门槛，无可厚非，问题出在单是初步侦讯都费时甚久。 法官薛伟成昨日在判词中批评这样的拖延不能够接受，违背了公众的合理期望，因此定下侦讯期限。法官又指出负责聆讯的蔡坚与陈以诚相识经年，却没有申报利益避席，因此要求换人侦讯，并且要求医委会就其利益冲突的规定，立刻着手去订明指引。 医委会一向承认人手不足，医生事忙，不够人力处理投诉个案。这是多年现象，大众却看不到医委会如何去设法改善。现时医委会无论是人力资源，还是回应社会对程序公义的诉求，都远远落后于今时今日的社会发展步伐，应该到施手术变革的时候了。

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