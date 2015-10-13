“伊斯兰国”是安卡拉爆炸案主要嫌疑对象--土耳其总理

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔10月12日 - 土耳其总理达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）周一称，安卡拉爆炸案的调查重点是“伊斯兰国”，调查人员接近确认其中一名嫌疑人。两起自杀式爆炸导致至少97人丧生。
达武特奥卢接受土耳其NTV电视台采访时表示，周六的袭击意在影响11月1日议会选举的结果，如果发现爆炸案与安全漏洞有关，将采取必要措施。
“这显然是自杀式炸弹袭击。正在进行DNA检验。已经确定自杀式袭击者如何抵达那里。我们接近获得一个嫌疑人的名字，这指向了一个组织。”
两名安全事务高层消息人士周日对路透表示，初步迹象表明“伊斯兰国”是安卡拉爆炸案幕后凶手，并称此案与7月土耳其边境小镇苏鲁克（Suruc）发生的自杀式爆炸极为相似。
亲库尔德人的人民民主党称，爆炸案已造成128人丧生，并确认了其中120个人的身份。达武特奥卢的办公室称97人丧生。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”