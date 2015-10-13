台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.52%附近

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周二(13日)

* 标售金额：300亿台币(上月亦为300亿)

* 预测区间：0.52%附近

* 受访机构：七家

路透台北10月13日 - 台湾央行周二将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.52%附近，预估大区间落在0.51-0.54%。

台湾央行9月底宣布降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.75%。路透周二访谈七家金融机构，交易员认为，若比照不久前的一年期定存单标售结果，本月较上月一年定存单标售利率走低3基点，则本次两年期定存单标售利率料再走低至0.52%附近，较上月下滑2.3个基点。

以下为银行交易员看法：

--央行9月底降息半码(0.125个百分点)，且因近期经济数据表现仍然疲弱，目前市场对于央行在12月的理监事会议中再降息的预期升高，这使得两年期定存单标售利率看低。

--一位外商交易员表示，若以两年期定存单和一年期定存单两者的利差来看，两者的差距约在10-12基点。以本月一年期定存单的标售利率0.417%来看，本次两年期标售利率料能在0.50%以上守稳。

--两年期公债 连续图来看，近期并未成交，10月初最新成交殖利率在0.500%附近。

--台湾央行周一表示，财政部委托标售的五年期公债104/13 得标利率为0.845%，落于市场预估区间0.82-0.845%的上缘，发行金额350亿台币。

台湾央行10月初标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.417%，并较前次标售均标0.447%走低3个基点，是连12次走低。

台湾央行上月标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率再跌至0.553%新低，较上月标售大跌6.6基点。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。8月时再增为300亿台币。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年 9月11日 0.553 300 1.875%

2015年 8月10日 0.619 300 1.875%

2015年 7月13日 0.669 200 1.875%

2015年 6月12日 0.698 200 1.875%

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%