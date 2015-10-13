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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 09:27 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，市场憧憬刺激措施出台提供支撑

LME期镍跌1.6%，周一涨近5%；之前嘉能可宣布因应价格下跌削减铜、锌产量，拉升周一期镍价格。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。

根据麦格理周一公布的非正式调查，明年价格最可能上涨的金属是锌和铜，而铝则是进一步下跌的不二之选。

中国投资者周一重回股市，沪综指放量收升3.3%创七周新高；中国央行宣布质押再贷款试点扩围后，市场对更多经济刺激举措的期冀提振了股市。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/王颖；审校 戴素萍/李爽)

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