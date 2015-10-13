金属期市：伦敦期铜下滑，市场憧憬刺激措施出台提供支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
LME期镍跌1.6%，周一涨近5%；之前嘉能可宣布因应价格下跌削减铜、锌产量，拉升周一期镍价格。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。
根据麦格理周一公布的非正式调查，明年价格最可能上涨的金属是锌和铜，而铝则是进一步下跌的不二之选。
中国投资者周一重回股市，沪综指放量收升3.3%创七周新高；中国央行宣布质押再贷款试点扩围后，市场对更多经济刺激举措的期冀提振了股市。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/王颖；审校 戴素萍/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”