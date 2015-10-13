港报社评：深圳模式启示：香港须弃政争重创新--文汇报10月13日

昨日，中联办主任张晓明与香港社团领袖到深圳参观考察创新科技产业发展。张晓明在结束考察后提出三点具启发性的「寄语」：第一，「发展是硬道理」；第二，香港一定要把主要精力集中到经济民生上；第三，创新推动是一个地方能够获得核心竞争力的最关键因素。深圳发展一日千里，创新发展成果令人振奋。深圳的成功经验，既可以让香港看清未来发展路向和合作伙伴，更提醒港人要有危机意识，必须摆脱政争，遏止内耗，集中精力谋发展，重拾竞争优势，才能避免在激烈的竞争中被边缘化。

与香港一河之隔的深圳，改革开放之初只是一个小渔村，为借鉴香港发展经验而专设为经济特区。经过30多年的沧桑变化，尤其是近10年锐意推动高新科技带动经济增长，深圳的发展脱胎换骨，后发先至。目前深圳具有国家级高新技术企业达到4000多家，占广东省一半以上，亦为全国城市之冠，更培育出一批具有国际竞争力的创新企业集群，例如华为、腾讯、大疆、迈瑞等，都是全球闻名的科技巨企。此次香港考察团参观的电动汽车生产商比亚迪，获美国股神巴菲特青睐，曾经入股投资。深圳创新科技蓬勃发展，整体经济增长后劲凌厉，深圳的GDP已与香港并驾齐驱，预计今年将超越香港。这是深圳商界和政府鼎力合作、互相配合的成果，既令港人叹服艳羡，更具深刻的启示意义。

曾几何时，香港也是亚洲最具活力和创造力的城市，曾为「亚洲四小龙」之首，周边国家和城市无不以香港为师。令人扼腕的是，近年香港事事政治化，有利推动发展、提升竞争力的建设和政策屡屡受到政争狙击，发展停滞不前。而且，创新能力不足更已成为香港最致命的「软肋」，多个竞争力排名结果，一再印证这一令港人忧心忡忡的现实。「逆水行舟，不进则退」，如今，深圳、上海、新加坡等竞争对手，都根据自己的特点推动创新，摸索出一路适合自己的发展模式，取得可喜成绩。相比之下，香港依然在政争上纠缠不休，耗费大量精力，创新发展阻力重重，创科局在立法会审议3年仍议而无决。科技发展日新月异，机遇稍纵即逝，香港如果不能早日摆脱政争内耗，继续蹉跎岁月，与竞争对手的差距必然越来越大，直至难以翻身。

「发展是硬道理」，是邓小平的名言。深圳和香港发展的正反经验，深刻证明了这一点。香港必须知耻近乎勇，要以高度的危机感、迫切感，急起直追。只是，发展创新科技，推动经济增长，说易行难，需要政府和民间认识一致、共同努力。在政府层面，本届政府提倡适度有为，试图通过政府力量推动，突破发展思维框框，更力排万难推动成立创科局，锲而 不舍促进创科产业发展。特区政府的努力方向，值得称道和支持。

以创新科技为龙头，牵引经济、民生发展乃大势所趋，符合世界发展的规律。推动创新科技不仅仅是政府的责任，也与市民利益息息相关，更对年轻人的前途有举足轻重的影响。因此，本港社会各界应看清潮流所向，改变事事埋怨、争拗的习气，支持配合政府推动创新、发展经济，重振竞争力，为香港打造更美好未来。

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