台湾债市：五年券殖利率下滑，因经济前景不佳的预期引发想像空间

路透台北10月13日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周二早盘走跌。交易员表示，由于对台湾经济前景不佳的预期，短券较有议题且较具想像空间，吸引买盘涌入，带动殖利率走低。

他们指出，因五年券风险相对较低，加上央行9月下旬降息后，未来不排除有再降息的可能，让市场对认为104/13期未来较有机会，惟短线不易突破0.85%，料将处于区间游走。

〞短线五年券殖利率应该不容易突破0.85%，观察重点在0.845%能不能守得住。〞一位中型民营银行交易员说。

今天在10年券104/12期 依旧交投清淡，交易员表示，因近日台股表现还算不错，资金不易停泊于长券。

交易员预估，今日五年公债104/13期 殖利率区间在0.830-0.845%；而104/12期区间则在1.17-1.20%。

本地时间10:37，104/13期殖利率则下滑0.44个基点在0.8378%，成交量达92亿台币；104/12期殖利率走扬2.28个基点，至1.1888，创逾一周盘中新高，前高为10月2日的 1.193%，成交量仅4.5亿台币。

台湾央行周一受财政部委托标售的五年期公债104/13得标利率为0.845%，符合于市场预估的0.82-0.845%区间，发行金额为350亿台币。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。

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