欧洲个股：大众汽车2008年开始在英国出售带有作弊软件的汽车--高管

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦10月12日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 英国董事总经理Paul Willis周一表示，该公司首次在英国出售带有排放检测作弊软件的汽车是在2008年，但他没有说明这一丑闻的根由。
大众汽车已承认在美国操纵柴油排放测试，德国交通部长称，该公司亦在欧洲进行了操纵。
Willis称，尽管首次在英国出售装有所谓失效设备的汽车是在大约七年前，而他是在上月才知道有这样的软件。
“直到今年9月19日之前我对此都一无所知，那天我是从美国的相关消息中第一次听闻此事的，”Paul Willis对英国议会的一个委员会表示。
Willis称，大众汽车将讨论为在英国重新测试车辆贡献资金。
英国运输大臣麦乐贤最近对议员们表示，他认为其他在英国生产汽车的企业没有操纵尾气排放测试，他已就此事发出信函，但尚未收到一些汽车生产商的回复。
日产汽车、宝马、捷豹路虎和丰田汽车均在英国生产汽车。(完)
(编译 于春红 审校 王颖)
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