《全球重要经济事件一览表》--10月13日-10月20日

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10月13日(二)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第57届全美商业经济协会(NABE)会议“北美在变动的世界经济中之地位”，就美国经济与货币政策发表演说(1200)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)的午餐会(1545)。

香港--英国央行解决方案执行董事Andrew Gracie参加汤森路透第六届泛亚洲监管峰会(0900)。

伦敦--英国国会财政委员会举行英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛的任命听证会(0900)。

新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说(0630)。

墨西哥瓜达拉哈拉--第五届经济合作暨发展组织(OECD)全球论坛，主题为“统计、知识与政策：政策转型与生活改变”(至10月15日)。演讲者包括：OECD秘书长葛利亚、前突尼西亚央行总裁与冰岛财经事务部长。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Martin Floden在一活动的早餐会上将发表题为“瑞典需要通胀目标”的演讲。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就数字化和经济增长发表演说(1600)。

德国斯图加特--德国央行委员会委员Ludwig Thiele发表讲话(1730)。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan公布2016年预算(1330)。

10月14日(三)

英国吉尔福德--英国央行首席经济学家霍尔丹在Surrey University发表演说(1700)。

华盛顿--美联储公布经济现况褐皮书(1800)。

新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许就“市场基础架构整合--还有哪些项目有待努力？”(0100)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威生命科学大学发表讲话(1100)。

维也纳--奥地利财长谢林向国会发表预算演说(0800)。

10月15日(四)

美国圣路易斯市--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行主办的第40届年度秋季政策会议致开幕词(1430)。

华盛顿--纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的一项活动，主题为“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”(1430)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在纽约大学史登商学院就“长期成长与未来成长展望的决定性因素”发表演说(2030)。

伦敦--英国国家统计局(ONS)举行季度经济论坛(0830)。

华沙--第十二届主题为“欧洲经济一体化”的奥地利央行(OeNB)年会/第五届波兰央行年会，题目为“未来的欧洲经济--中东欧及东南欧国家(CESEE)的角色”(至10月16日)。演讲嘉宾为奥地利央行总裁和波兰央行总裁。

德国威斯巴登--德国央行委员会委员Carl-Ludwig Thiele发表讲话(1215)。

华沙--德国央行副总裁Claudia Buch在华沙经济学院发表演讲(1330)。

香港--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“分歧的货币政策、全球资本流动与金融稳定性”活动中发表演说(0115)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至10月16日)。

10月16日(五)

米兰--意大利财长帕多安、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提、世界银行集团的常务副行长英卓华将在米兰世博会会议中发言。

东京--日本央行总裁黑田东彦发表讲话(0635)。

布莱顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发表演说，题为“在全球经济中发展你的事业”(1030)

柏林--欧洲央行执委科尔发表讲话(1130)。

10月19日(一)

芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)、美国通货监理局(OCC)和美国联邦存款保险公司(FDIC)就经济增长和1996年文书削减法条例举行联合会议。(1400)。

里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“从一生人力资本投资角度看待儿童早期教育”发表讲话(1600)。

斯德哥尔摩---瑞典央行执委会会议。

10月20日(二)

悉尼--澳洲央行将公布10月货币政策会议记录(0030)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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