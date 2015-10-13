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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 10:19 BJT

日本股市：日经指数因获利了结而下跌，石油类股领跌

日本投资者结束了三天长周末假期重返市场，在油价周一重挫后毫不迟疑地卖出与石油相关股票。日本国际石油开发帝石 下跌3.6%，Japan Petroleum Exploration Co 跌1.9%。

贸易商社股价也下跌。三菱商事 挫低2.5%，三井物产 跌2.2%。

航空类股表现优异，受惠于油价下跌后燃料成本下滑。全日本空输 上涨2.2%，日本航空(JAL) 上涨2.6%。

分析师称，由于缺乏带动市场的国内因素，月底之前市场走势可能取决于美国企业业绩。月底时，有多家全球主要央行预定安排政策会议。

东证股价指数 跌0.6%至1,505.92点，JPX日经400指数 跌0.7%至13,499.73点。(完)

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