日本股市：日经指数因获利了结而下跌，石油类股领跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本投资者结束了三天长周末假期重返市场，在油价周一重挫后毫不迟疑地卖出与石油相关股票。日本国际石油开发帝石 下跌3.6%，Japan Petroleum Exploration Co 跌1.9%。
贸易商社股价也下跌。三菱商事 挫低2.5%，三井物产 跌2.2%。
航空类股表现优异，受惠于油价下跌后燃料成本下滑。全日本空输 上涨2.2%，日本航空(JAL) 上涨2.6%。
分析师称，由于缺乏带动市场的国内因素，月底之前市场走势可能取决于美国企业业绩。月底时，有多家全球主要央行预定安排政策会议。
东证股价指数 跌0.6%至1,505.92点，JPX日经400指数 跌0.7%至13,499.73点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”