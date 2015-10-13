中国货币市场：资金面平稳回购利率小幅波动，逆回购等量续做符合预期

路透上海10月13日 - 中国银行间市场周二主要回购加权利率 小幅波动。交易员表示，央行公开市场逆回购与到期规模等量续做在市场预期之内，大行资金融出情况亦平稳，资金面情况较上日变化不多。

他们并称，公开市场逆回购滚动操作及信贷资产质押再贷款等创新货币政策工具均利好流动性，在央行呵护下，短期内资金面暂看不到趋紧压力。

“这两天都蛮宽松的，大行出钱比较稳，公开市场也符合预期；市场对降准的预期也还有，如果真的降准，当然还会更加宽松，”华东一银行交易员表示。

上海一银行交易员提及，上周六央行宣布信贷资产再贷款试点扩容后，后续还需继续观察实际操作情况，“目前这块操作不太透明，不知道会形成多大的规模。”

本周四(15日)为银行例行的准备金调整日，该交易员称，目前来看各家分支机构退补缴情况不太一样，但预计对流动性影响不大，“在偏松的情况下，资金面可能没有明显的感觉。”

中国央行公开市场周二进行400亿元人民币七天期逆回购操作，完全对冲当日到期规模，且利率继续持稳。交易员表示，目前流动性整体平稳偏松态势下，央行此举也在意料之中，短期内资金面料稳势不改，预计央行会继续保持维稳姿态。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8739 1.8798 -0.59

七天 2.3746 2.3474 +2.72

14天 2.7214 2.6949 +2.65

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5600 2.0750 +48.50

七天 2.3600 2.2050 +15.50

14天 2.5850 2.1400 +44.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.4000 2.3700 +3.00

14天 2.7300 2.7100 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.9000 1.9020 -0.20

七天 2.3970 2.3970 +0.00

三个月 3.1825 3.1730 +0.95