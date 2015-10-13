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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 11:05 BJT

香港个股：IMAX中国全面行使超额配售权，股价盘初创新高后回落

路透香港10月13日 - 全球领先电影技术提供商IMAX 的中国分支--IMAX China 全面行使超额配售权后，周二盘初股价创新高后回落。

IMAX中国自上周四首日挂牌股价连日走高，今早一度升至新高40.65港元，较招股价31港元累计涨31%。

据该公司在联交所的声明，包销商周一全面行使超额配售权发行930万股股份，以满足投资者需求，额外筹2.88亿港元，而整个IPO筹资额为22.1亿港元。现时大股东IMAX的持股量为68.46%。

香港时间10:52，该股跌0.13%，报38.95港元；大市恒生指数 则跌0.9%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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