台湾汇市：台币早盘实质汇价带量偏弱盘整，因亚币涨势稍歇且转趋修正

路透台北10月13日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价带量偏弱盘整。交易员表示，由于短线亚币累计弹幅已大，早盘部分外资及大型行库转趋偏向买汇，不仅令台币随亚币涨势稍事歇息，进而带动台币实质汇价贬破32.450。

他们指出，盘初台湾股汇市皆稍见修正，包括海外NDF美元/台币换汇点折价幅度已略显收敛及台股表现疲软，致台币实质汇价带量转弱，台北外汇开盘一小时成交量已达2.32亿美元，今日台币实质汇价料暂在32.400-32.500的区间趋跌整理。

“亚币这波反弹看起来要休息一下。”一位大型汇银交易员说。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.400/32.420，上日收在32.240。

此外，中国海关稍早公布，9月以人民币计价出口同比下降1.1%，进口同比下降17.7%。上月分别为下降6.1%和14.3%。 交易员认为，短线暂先反应实质资金流向变化，后续中国数据公布对亚币的影响仍待进一步观察。

本地时间10:47时，台股加权指数 跌0.48%；韩元兑美元 报1,147.93，上日收在1,143.5。中国人民币兑美元 报6.3330元，上日收报6.3230元。

台币早盘实质交易区间落在32.401-32.468；上日交易区间在32.318-32.478。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.400-32.500

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