美国数据：9月NFIB小型企业信心指数微升，然企业销售存在疑虑

路透华盛顿10月13日 - 美国小型企业信心9月微幅上升，时值股市动荡引发销售成长疑虑，意味着经济仅以温和的速度扩张。

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，9月小型企业信心指数上升0.2点至96.1点；表现符合2.5%的年增长率。

NFIB称，“金融市场并未对企业主提供任何激励效应，反倒呈现或仅为交易商所乐见的上下震荡。”

在10个分项指标中，有七项在9月小升，而小型企业主预期未来数月销量将增加的比例则下降6个百分点。

尽管就业市场指标小幅下滑，但仍位于历来强劲水平；NFIB指出，实际获报的就业状况“非常”强劲。政府本月稍早发布，9月非农就业岗位增加14.2万个，8月仅增加13.6万个。

小型企业主虽担忧销售增长，但仍看好未来六个月的营运景气及获利状况。他们目前也认为这是扩充业务的好时机。企业主计画增加库存的比例也略微上扬。

这份调查持续指向短期内通胀压力温和。有15%的小型企业主表示，过去三个月调降平均售价，比例较8月上升1个百分点。净15%企业主打算提高售价，持平8月的比例水平。