离岸人民币：建行在伦敦发行的10亿元两年期人民币债券票面利率为4.3%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月13日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行 顺利完成于伦敦发行的两年期10亿元的离岸人民币债券，票面利率最终为4.3%。
本次发行受到投资人的热捧，共计吸引了72个帐户的55亿元人民币资金参与。
建行这笔债券为固定利率高级无担保债，下周一(19日)开始在伦敦交易所上市，三家国际评级机构给予A1/A/A评级。
建银国际、汇丰和渣打银行将担任全球联席协调人，并与法国巴黎银行和瑞银共同担任账簿管理人。
路透上周曾引述消息人士称，中国央行近期将在伦敦发行不超过50亿元人民币的一年期央行票据，以为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，推动人民币国际化。
去年9月，中国国家开发银行 在伦敦成功发行总规模为20亿元的人民币债券，成为首单登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。（完） (记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”