离岸人民币：建行在伦敦发行的10亿元两年期人民币债券票面利率为4.3%

路透香港10月13日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行 顺利完成于伦敦发行的两年期10亿元的离岸人民币债券，票面利率最终为4.3%。

本次发行受到投资人的热捧，共计吸引了72个帐户的55亿元人民币资金参与。

建行这笔债券为固定利率高级无担保债，下周一(19日)开始在伦敦交易所上市，三家国际评级机构给予A1/A/A评级。

建银国际、汇丰和渣打银行将担任全球联席协调人，并与法国巴黎银行和瑞银共同担任账簿管理人。

路透上周曾引述消息人士称，中国央行近期将在伦敦发行不超过50亿元人民币的一年期央行票据，以为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，推动人民币国际化。