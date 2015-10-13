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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 11:31 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，之前的连涨势头渐露疲态

澳元近来表现特别突出，到了应该拉回的时候。澳元自9月触及六年半低点以来，已反弹约0.04美元。外界预期美联储和澳洲央行今年都将维持利率不变。

交易商表示，若持续突破0.7380美元，将进逼0.7430-50的重要阻力区。支撑位在0.73美元。

英镑兑澳元 报2.0887澳元，周一曾跌至2.0781澳元；英镑兑新西兰元 一度低见2.2745新西兰元，最新报2.2956新西兰元。

新西兰元兑美元 在隔夜尝试冲击7月29日高位0.6739后，涨势暂停。最新报0.6667美元。此前最高升至0.6740。(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵/张若琪 审校 于春红/李婷仪)

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