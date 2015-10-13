澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，之前的连涨势头渐露疲态

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳元近来表现特别突出，到了应该拉回的时候。澳元自9月触及六年半低点以来，已反弹约0.04美元。外界预期美联储和澳洲央行今年都将维持利率不变。
交易商表示，若持续突破0.7380美元，将进逼0.7430-50的重要阻力区。支撑位在0.73美元。
英镑兑澳元 报2.0887澳元，周一曾跌至2.0781澳元；英镑兑新西兰元 一度低见2.2745新西兰元，最新报2.2956新西兰元。
新西兰元兑美元 在隔夜尝试冲击7月29日高位0.6739后，涨势暂停。最新报0.6667美元。此前最高升至0.6740。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 郑茵/张若琪 审校 于春红/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”