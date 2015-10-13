中国汇市：人民币与离岸双双大跌逾百点，疲弱进口数据提振购汇需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘大跌逾130点子，中间价则八连升至汇改新高
* 离岸亦大跌，两地走势基本趋同
* 进口数据凸显内需疲弱，客盘购汇需求
* 汇价上涨基础仍不稳固，维持震荡概率偏大
路透上海10月13日 - 人民币兑美元即期 周二早盘大跌逾百点，回吐昨日的过半涨幅，中间价则续大涨至811汇改新高。交易员称，疲软的9月进口数据仍显示中国内需不振，经济下行压力仍较大，而此前汇价连日上涨亦成客盘购汇时机，半日成交较昨日明显放大。
他们并指出，人民币中间价八连升，今日更是创下11个月来最大单日涨幅，这突显央行对汇改的坚决态度，但客盘无视强势中间价表现，反映人民币贬值预期仍存在，汇价维持震荡概率偏大。
“昨日人民币大幅升值的报导，加上今天公布的经济数据还是不好，购汇比昨天多很多，升值基础并不牢固。”一中资行交易员表示。
北京时间11:22，人民币兑美元 即期报6.3360元，上日收报6.3230元。今日人民币兑美元中间价 报6.3231元，上日中间价为6.3406元。人民币兑美元即期成交额 为98.57亿美元，上日半日为63亿美元。
中国海关周二公布，以美元计价，9月出口同比下降3.7%，进口同比下降20.4%。路透调查预估中值分别为下降6.3%和下降15%，贸易顺差为603.4亿美元，8月为602.4亿美元。
海关总署新闻发言人黄颂平表示，今年以来薪资成本上升和人民币升值损害了出口企业竞争力，8月份人民币贬值对出口产生了正面作用。
全球汇市方面，美元指数周二徘徊在三周低位，因美联储最快本月升息的预期消退。美联储在2015年还将召开两次会议：10月27-28日一次，之后就是12月。
中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3330。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4975元, 上日尾盘为6.4985元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3358/6.3363元, 上一交易日尾盘报6.3237元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”