中国汇市：人民币与离岸双双大跌逾百点，疲弱进口数据提振购汇需求

* 人民币早盘大跌逾130点子，中间价则八连升至汇改新高

* 离岸亦大跌，两地走势基本趋同

* 进口数据凸显内需疲弱，客盘购汇需求

* 汇价上涨基础仍不稳固，维持震荡概率偏大

路透上海10月13日 - 人民币兑美元即期 周二早盘大跌逾百点，回吐昨日的过半涨幅，中间价则续大涨至811汇改新高。交易员称，疲软的9月进口数据仍显示中国内需不振，经济下行压力仍较大，而此前汇价连日上涨亦成客盘购汇时机，半日成交较昨日明显放大。

他们并指出，人民币中间价八连升，今日更是创下11个月来最大单日涨幅，这突显央行对汇改的坚决态度，但客盘无视强势中间价表现，反映人民币贬值预期仍存在，汇价维持震荡概率偏大。

“昨日人民币大幅升值的报导，加上今天公布的经济数据还是不好，购汇比昨天多很多，升值基础并不牢固。”一中资行交易员表示。

北京时间11:22，人民币兑美元 即期报6.3360元，上日收报6.3230元。今日人民币兑美元中间价 报6.3231元，上日中间价为6.3406元。人民币兑美元即期成交额 为98.57亿美元，上日半日为63亿美元。

中国海关周二公布，以美元计价，9月出口同比下降3.7%，进口同比下降20.4%。路透调查预估中值分别为下降6.3%和下降15%，贸易顺差为603.4亿美元，8月为602.4亿美元。

海关总署新闻发言人黄颂平表示，今年以来薪资成本上升和人民币升值损害了出口企业竞争力，8月份人民币贬值对出口产生了正面作用。

全球汇市方面，美元指数周二徘徊在三周低位，因美联储最快本月升息的预期消退。美联储在2015年还将召开两次会议：10月27-28日一次，之后就是12月。

中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3330。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4975元, 上日尾盘为6.4985元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3358/6.3363元, 上一交易日尾盘报6.3237元。