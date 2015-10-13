香港个股：旭辉控股拟发行最多40亿元人民币境内公司债，询价利率4.5-5.9%

路透香港10月13日 - 中国房地产商--旭辉控股 公布，其在内地注册成立的全资附属公司旭辉集团股份有限公司，计划发行基础规模20亿元人民币的五年期境内公司债券，并可超额配售最多20亿元，票面利率询价区间为4.5-5.9%。

在开曼群岛注册成立的旭辉控股的声明称，发行人有权于债券发行后的第三年末调整未赎回的债券票面利率，而债券持有人届时可行使赎回权。

最终票面利率将根据簿记建档的结果而定。

旭辉控股此前表示，发债所筹资金将用以偿还金融机构借款及补充一般营运资金。发行人及境内债券并获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予＂AA＂评级。

中金及申万宏源证券将担任本次发行的主承销商。

该股周二早盘尾段股价升近2%，报1.56港元。过去一个月及三个月分别升12.5%及跌7.2%。（完）

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