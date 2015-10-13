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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 11:43 BJT

中国新债：进出口行周五招标增发至多80亿元两期债，期限一年和10年

路透上海10月13日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(16日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，期限一年和10年，两个品种发行上限均为40亿元。

公告显示，一年期品种为进出口行今年第11期债券 的第七次增发，票面利率2.63%；10年期品种为该行今年第14期金融债 的第三次增发，票面利率3.87%。具体发行条款如下：

2015年第11期和14期增发债

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招标规模上限 一年40亿元；10年40亿元

期限/计息方式 1/10年固息

招标时间 10月16日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 一年：5月29日；10年：9月14日

缴款日 10月19日

分销期 10/16-10/19

上市日 10月21日

发行手续费 一年无；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)

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