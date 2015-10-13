更正-香港个股：泰坦能源技术向大洋电机发行新股及可转债，筹资2亿港元

(内文第二段中应为“8,409.6万股”，非"8,409.6股")

路透香港10月13日 - 主要提供电力直流产品及电动汽车充电设备的中国泰坦能源技术 周二称，向深圳上市公司大洋电机 发行新股及可换股票据，筹资2亿港元。

泰坦能源技术于联交所一份声明中称，同意按每股1.19港元发行8,409.6万股股份予大洋电机，相当于经扩大后股本约9.09%的股份。

公司同时向对方发行本金不超过1亿港元之可换股票据，倘悉数兑换为股份，大洋电机在泰坦的持股比例将升至16.66%。大洋电机为位于广东省中山市的电机供应商，致力提供电机驱动系统解决方案。

泰坦能源技术表示，“是次筹资所得款项净额的40%将用作电动汽车充电设备之建设及运营业务的投资，另50%用作加强珠海泰坦科技之流动资金。”

该股今早先升后跌，香港时间11:52，跌2.14%，报1.37港元。（完）

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