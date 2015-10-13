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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 12:06 BJT

《全球汇市》日圆小升，美联储升息不确定性打压美元

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1357 1.1355 0.02 -6.12 1.2097

美元/日圆 119.88 120.02 -0.12 0.35 119.68

欧元/日圆 136.15 136.28 -0.10 -6.25 144.78

美元/瑞郎 0.9634 0.9620 0.15 -3.09 0.9941

英镑/美元 1.5309 1.5344 -0.23 -1.70 1.5573

美元/加元 1.3049 1.2994 0.42 12.32 1.1618

澳元/美元 0.7304 0.7359 -0.75 -10.58 0.8168

新西兰元/美元 0.6667 0.6716 -0.73 -14.49 0.7797

澳元/日圆 87.560 88.320 -0.86 -10.41 97.750

新西兰元/日圆 79.920 80.610 -0.86 -14.52 93.310

英镑/日圆 183.52 184.16 -0.35 -1.25 186.38

澳元/新西兰元 1.0949 1.0951 -0.02 4.59 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/孙茉莉/陈宗琦；审校 戴素萍/蔡美珍/李爽/王丽鑫)

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