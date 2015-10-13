中国债市动态：现券收益率跌势延续，一级火热显配置需求不减

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月13日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率续跌，中长债强势较为明显。一级市场国开行新债受强力追捧，显示旺盛的配置需求未现衰减迹象；而9月贸易数据中出口虽略有改善，但进口依旧疲态不改，基本面弱势仍支撑债市。
交易员并表示，当前流动性宽裕，而且货币政策预期乐观，人民币汇率趋稳并有逐步转强之势，资金面无虞亦令债市走强基础仍较为扎实。
“（国开新债需求火爆）还是配置需求，现券三年、五年（金融债收益率）也跌得挺多。”北京一银行交易员表示。
上海一银行交易员谈到，因为国庆长假因素，最近几周利率债特别是金融债都没什么供给，这可能也导致了沉淀下来的需求集中爆发。
国开行 上午招标的五期固息增发债，除一年品种中标收益率较为平稳外，3-10年品种定位均远低于预期，整体投标倍数亦较高。
剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.6150%/3.6002%，上日尾盘为3.64%/3.6375%。剩余期限近三年的国开债150217最新报价 为3.1998%/3.18%，上日尾盘为3.2450%/3.22%。
另一上海的银行交易员则指出，今日公布的9月进出口数据对市场影响有限，虽然出口略显好转，但“进口还是很烂，美元计价的（数据）也还是一般，也就是略超预期吧。”
受益于人民币汇改后的贬值，中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口跌幅连续三月扩大，当月衰退型贸易顺差升至历史次高。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报99.985元人民币，较上日结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1512 收报98.290元，较上日结算价涨0.11%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”