中国债市动态：现券收益率跌势延续，一级火热显配置需求不减

路透上海10月13日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率续跌，中长债强势较为明显。一级市场国开行新债受强力追捧，显示旺盛的配置需求未现衰减迹象；而9月贸易数据中出口虽略有改善，但进口依旧疲态不改，基本面弱势仍支撑债市。

交易员并表示，当前流动性宽裕，而且货币政策预期乐观，人民币汇率趋稳并有逐步转强之势，资金面无虞亦令债市走强基础仍较为扎实。

“（国开新债需求火爆）还是配置需求，现券三年、五年（金融债收益率）也跌得挺多。”北京一银行交易员表示。

上海一银行交易员谈到，因为国庆长假因素，最近几周利率债特别是金融债都没什么供给，这可能也导致了沉淀下来的需求集中爆发。

国开行 上午招标的五期固息增发债，除一年品种中标收益率较为平稳外，3-10年品种定位均远低于预期，整体投标倍数亦较高。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.6150%/3.6002%，上日尾盘为3.64%/3.6375%。剩余期限近三年的国开债150217最新报价 为3.1998%/3.18%，上日尾盘为3.2450%/3.22%。

另一上海的银行交易员则指出，今日公布的9月进出口数据对市场影响有限，虽然出口略显好转，但“进口还是很烂，美元计价的（数据）也还是一般，也就是略超预期吧。”

受益于人民币汇改后的贬值，中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口跌幅连续三月扩大，当月衰退型贸易顺差升至历史次高。