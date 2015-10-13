路透基点：中粮来宝一年期循环信贷展期，规模增至15.8亿美元--TRLPC

路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，由来 宝集团与中粮集团有限公司合资成立的中粮来宝已经将一笔一年期循环信 贷展延一年，并扩增至15.8亿美元，这是去年9月签署的25.5亿美元超大 规模俱乐部贷款的一部分。 借款人自行安排这次贷款展期，总计吸引28家银行参与，原始的循环 贷款规模为15.3亿美元。这笔展延后的贷款综合收益为125个基点，前端 费为30个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。 参与原本贷款的23家银行中，有少数几家退出这笔展期贷款，部分消 息人士称，银行对此缺乏兴趣的原因主要是多种大宗商品价格大跌。退出 这笔贷款的银行分别为三菱东京日联银行、德国商业银行及苏格兰皇家银 行(RBS)。 然而包括中资银行在内的多家银行新参与进来，包括中国农业银行新 加坡分行、西班牙对外银行(BBVA)新加坡分行、中国银行新加坡分行、以 及中国建设银行的新加坡和伦敦分行、法国农业信贷银行(Credit Agrico le)、中国工商银行新加坡分行、荷兰合作银行新加坡分行，及三井住友 银行。 在2014年自行安排的贷款中，中粮集团及来宝集团担任保证人，该笔 贷款同时包含一笔10.2亿美元的两年期循环贷款。 2014年4月，中粮集团全数以现金收购来宝集团的51%中粮来宝持股。 (完) (编译 张明钧 审校 王颖)