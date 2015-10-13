路透基点：台湾官田钢铁再融资联贷案缩至19亿台币--TRLPC

路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾上市公司官田钢铁今天举行五年期联贷案的签约，由于市场反应平淡，贷款金额降至19亿台币等值(5,900万美元)。

此案在7月中展开一般银团筹组，虽然吸引12家银行加入，但独家担任牵头行、簿记行及额度代理行的彰化银行决定以19亿台币等值结案，比原定目标23亿台币等值少了4亿台币。

知情人士指出，对整体钢铁业的疑虑，是导致部分银行不愿加入的主要原因。

贷款分为五部分：A部分为6.271亿台币定期贷款；B部分为2.211亿台币定期贷款；C部分为5.539亿台币等值循环信用；D部分为1.479亿台币循环贷款；E部分为3.5亿台币商业票据担保，仅限票券金融公司可参贷。

C部分允许以台币及美元动用。

A、C、D及E部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点，B部分为Taibor加码125个基点。税前保底利率为2%。

如果借款人决定在C部分动用美元，则利率将为六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码128个基点，若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过30个基点，则借款人将支付超出部分。

官田钢铁董事长汪振泽为担保人。抵押品包括一座厂房、土地及设备。

A、C、及D部分资金将用于2011年6月签约的21亿台币等值贷款再融资，B部分资金用于资本支出。

彰化银行亦为2011年贷款案的主办行，且贷款结构相似。

额度分配如下：

单位：百万台币

A B C D E 牵头行兼簿记行 彰化银行 141.7 50.0 125.0 33.3

参贷行 安泰银行 101.2 35.7 89.3 23.8 合作金库 60.7 21.4 53.6 14.3 华南银行 60.7 21.4 53.6 14.3 全国农业金库 60.7 21.4 53.6 14.3 台湾中小企业银行 60.7 21.4 53.6 14.3 新光银行 60.7 21.4 53.6 14.3 台新银行 60.7 21.4 53.6 14.3 板信银行 20.0 7.0 18.0 5.0 国际票券 140.0 兆丰票券 100.0 中华票券 60.0 大庆票券金融 50.0

总计：