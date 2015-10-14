路透基点：远东国际商业银行启动Hongkong JHC三年期贷款案--TRLPC

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行 兼簿记行远东国际商业银行为Hongkong JHC Co Ltd启动8,000万美元的三 年期子弹式贷款案。 该公司母公司北大方正集团为担保方。 这项贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放 款利率(Euribor)加码280个基点，可以以美元或欧元提取。 10月30日前承贷的银行将获得10个基点的优惠费(early bird fee)。 受邀银行承贷2,000万美元或以上，获得120个基点的先付费用，综合 收益为323.33基点，并获得牵头行头衔；受邀银行承贷1,500万至1,900万 美元，获得105个基点的先付费用，综合收益为318.33基点，并获得主办 行头衔；受邀银行承贷1,000万至1,400万美元，获得90个基点的先付费用 ，综合收益为313.33基点，并获得安排行头衔。综合费用包括优惠费。 回复截至11月13日。 据消息人士称，所获资金将用于进口有色金属。 北大方正在1986年由北京大学组建，后者在该公司持股70%。北大方 正是香港上市的方正控股和北大资源控股的母公司。(完) (编译 李爽 审校 王颖)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选