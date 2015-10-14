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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 09:22 BJT

路透基点：远东国际商业银行启动Hongkong JHC三年期贷款案--TRLPC

路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行
兼簿记行远东国际商业银行为Hongkong JHC Co Ltd启动8,000万美元的三
年期子弹式贷款案。
    
    该公司母公司北大方正集团为担保方。
    
    这项贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放
款利率(Euribor)加码280个基点，可以以美元或欧元提取。
    
    10月30日前承贷的银行将获得10个基点的优惠费(early bird fee)。
    
    受邀银行承贷2,000万美元或以上，获得120个基点的先付费用，综合
收益为323.33基点，并获得牵头行头衔；受邀银行承贷1,500万至1,900万
美元，获得105个基点的先付费用，综合收益为318.33基点，并获得主办
行头衔；受邀银行承贷1,000万至1,400万美元，获得90个基点的先付费用
，综合收益为313.33基点，并获得安排行头衔。综合费用包括优惠费。
    
    回复截至11月13日。
    
    据消息人士称，所获资金将用于进口有色金属。
    
    北大方正在1986年由北京大学组建，后者在该公司持股70%。北大方
正是香港上市的方正控股和北大资源控股的母公司。(完)
  
 (编译 李爽  审校 王颖)

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