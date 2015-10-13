中国黄金：上海金交所将任命新理事长，今年有望推出黄金定盘价--消息

路透新加坡10月13日 - 两位消息人士透露，上海黄金交易所可能任命中国央行官员焦瑾璞出任新任理事长，此举可能为今年按计划推出人民币黄金定盘价铺平道路。

上海金交所是全球最大的实货黄金交易所，自从前理事长许罗德转任中国银行 副行长后，这一职位虚悬已将近六个月。

焦瑾璞的到来料将推动金交所推出人民币黄金定盘价的工作，这项工作自2015年初以来已经展开，中国力争在黄金定价方面掌握更多的话语权。

“(交易所)近期没有很多大动作，因为理事长的职位还空着，”一位直接了解情况的消息人士说。

“(焦瑾璞)在中国金融行业是一位受尊敬的人物。一旦他进入情况，将会有所进展。”

金交所在6月表示，计划今年年底前在上海黄金交易所推出人民币黄金定盘价。

焦瑾璞在中国人民银行担任过多项职务，最新职位是人行金融消费权益保护局局长。金交所本身也是人行的一个下属机构。

金交所发言人表示，交易所将“很快”召开理事会，就新任理事长的任命进行投票，但他拒绝评论具体人选。

消息人士称，焦瑾璞已经开始在交易所的工作。不过这些消息人士要求匿名，因未被授权向媒体谈论此事。

“金交所将继续开展中国黄金市场国际化的工作。这一点不应改变，因为这不仅仅是前任理事长的政策，也是国家的政策。”消息人士称。(完)