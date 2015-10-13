日本股市：收跌1.1%，因市场涌现获利了结且石油类股遭抛售

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本航空类股则因燃料价格下跌而逆势上涨，提振航空运输类股指数 上涨3.9%。全日空 上扬3.3%，日本航空 涨4.4%。
先锋(Pioneer) 劲扬8.8%，部分因为德意志银行的市场研究报告对其有利；此外任天堂 因巴克莱银行上调股价目标而受到提振，上涨3.1%。
中国的贸易数据令人喜忧参半，出口优于预期而进口不及预期，未对东京市场产生重大影响。
市场人士表示，投资者仍趋于避险，市场信心本周应会受到美国企业财报的引导。
日本东证股价指数(TOPIX) 跌0.8%，报1,503.13点。JPX-日经400指数 收跌0.9%，报13,470.86点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”