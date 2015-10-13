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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 14:40 BJT

日本股市：收跌1.1%，因市场涌现获利了结且石油类股遭抛售

日本航空类股则因燃料价格下跌而逆势上涨，提振航空运输类股指数 上涨3.9%。全日空 上扬3.3%，日本航空 涨4.4%。

先锋(Pioneer) 劲扬8.8%，部分因为德意志银行的市场研究报告对其有利；此外任天堂 因巴克莱银行上调股价目标而受到提振，上涨3.1%。

中国的贸易数据令人喜忧参半，出口优于预期而进口不及预期，未对东京市场产生重大影响。

市场人士表示，投资者仍趋于避险，市场信心本周应会受到美国企业财报的引导。

日本东证股价指数(TOPIX) 跌0.8%，报1,503.13点。JPX-日经400指数 收跌0.9%，报13,470.86点。(完)

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