台湾股市：随亚股微收低，承接力道仍强支撑指数续在8,500点附近整理

路透台北10月13日 - 台湾股市周二随亚股微幅收低。分析师表示，今日大盘指数大致在平盘附近狭幅整理，尽管指数在上日创波段高位后稍见拉回，但买盘承接力道仍强渐收敛跌幅，终场仅小跌5.8点，只要指数稳在8,400点的10日均线之上，市场倾向偏多操作，短线料暂在8,500点附近盘整。

台湾加权股价指数 收低0.07%，报8,567.92点；今日成交初值 为892.26亿台币，上交易日修正后为1,031.01亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日台股随着涨多的亚股略见修正；不过，承接力道强劲有效支撑技术线型指标持续偏多，包括月线及季线出现交叉向上，且指数走稳在10日均线上方，市场偏多操作的心态依旧浓厚。

〞OTC(柜买中心中小型股)再度出现活蹦乱跳的情况。〞他说，并预估明日大盘指数主要交投区间落在8,500-8,600点。

此外，兆丰投顾指出，目前亚股大致反应美国升息预期递延的影响，涨多的台股随亚股进入停看听的阶段，暂在8,500点左右窄幅盘整，且由于指数已突破月线、季线及颈线等重要关卡，目前市场偏向乐观看待，短线关注美台重量级个股财报表现。

亚洲股市周二从两个月高点下滑，大宗商品相关货币回落，因油价大跌引发获利了结，不过美联储临近升息预期降温提供一些支撑。