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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 14:53 BJT

日本债市：公债价格持稳，受避险需求支撑

日本财务省周三将举行月度公债标售，届时将标售2.5万亿(兆)日圆五年期日本公债。

日本央行根据资产购买计划进行的购债操作也支撑了市场。日本央行已购买4,000亿日圆期限为五至10年的公债，以及700亿日圆将在一年后到期的日债。

10年期公债期货 收盘涨0.06点至148.32。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.060% +0.0 0.060%

10年期公债 0.320% +0.0 0.320%

20年期公债 1.070% -1.0 1.080%

30年期公债 1.335% -0.5 1.340%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.32 +0.06 148.26

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/汪红英；审校 于春红)

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